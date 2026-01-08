NEWS

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen

Am Mittwoch machte ein Bericht aus Schottland die Runde, dass die Glasgow Rangers am Mittelfeldspieler dran sind. Jetzt gibt Michael Parensen ein Update.

Chukwuani vor Abgang? Das sagt Sportchef Parensen Foto: © GEPA
Tochi Chukwuani steht vor einem Abgang beim SK Sturm Graz!

Bereits am Mittwoch hieß es in einem Bericht aus Schottland, dass die Glasgow Rangers den Mittelfeldspieler auf dem Radar haben (Hier nachlesen >>>). Im Gespräch mit der "Krone" hat sich Sturm-Sportchef Michael Parensen nun zu diesem Gerücht geäußert.

"Ja, wir sind in vereinten Gesprächen mit Tochi, er wird heute auch nicht spielen, wir wollen kein Risiko eingehen, weil tatsächlich etwas passieren kann, aber nicht unbedingt was passieren muss", so Parensen.

Aktuell weilt Sturm im Trainingslager in Marbella, wo am Donnerstag auch ein Testspiel gegen Club Brügge ansteht.

Großer Transfergewinn steht im Raum

Auch "Sky" berichtet darüber und stellt eine mögliche Ablöse von rund 4,5 Millionen Euro in den Raum. Der 22-jährige Däne kam im Sommer 2024 für 200.000 Euro aus seiner Heimat zu den "Blackies". Bei einem Abgang würde Sturm also einen großen Gewinn erwirtschaften.

Im Falle eines Chukwuani-Wechsels will der amtierende Meister in jedem Fall nachlegen: "Wir sind vorbereitet, würden dann in Ruhe abwägen, was das Sinnvollste ist. Es gibt natürlich das Bestreben, wenn ein Spieler geht, den auch positionsgetreu zu ersetzen", bestätigte der Geschäftsführer Sport.

