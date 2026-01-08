Bestätigt: Salzburg-Angreifer unterschreibt in der Serie A

Der Wechsel von Petar Ratkov (22) zu Lazio Rom ist in trockenen Tüchern.

Wie der FC Red Bull Salzburg am Donnerstagnachmittag vermeldet, schließt sich der 22-jährige Angreifer dem Serie-A-Klub an. Über die Höhe der Ablösesumme macht der Klub keine Angaben, übereinstimmenden Medienberichten zufolge beläuft sie sich auf rund 13 Millionen Euro.

Unklar ist auch, wie lange das Arbeitspapier beim aktuellen Tabellenneunten der Serie A gültig ist: Lazio informierte lediglich über einen "Langzeitvertrag".

Ratkov war seit Sommer 2023 in Salzburg, zuvor spielte er in seiner Heimat bei Backa Topola. Bei den "Bullen" traf er in 99 Spielen 22 Mal und lieferte 15 Assists.

"Sind gefordert, die Tore zu kompensieren"

"Petar hat sich vor allem im letzten halben Jahr in Salzburg hervorragend entwickelt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Dass er jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, in eine der großen Ligen zu wechseln, ist nachvollziehbar", wird Marcus Mann, Neo-Geschäftsführer-Sport bei Salzburg, zitiert. "Seine wegfallenden Tore sind nicht zu unterschätzen, daher sind alle gefordert, diese zu kompensieren. Wir wünschen Petar bei seinem neuen Klub und auf seinem weiteren sportlichen Weg viel Gesundheit und Erfolg."

Ratkov selbst sagt: "Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen. Und da bietet sich mit Lazio eine super Chance für mich. Zum Abschluss sage ich Danke an meine Mitspieler, Trainer, den gesamten Staff und die Fans für die Unterstützung. Ciao Salzburg!"