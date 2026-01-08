NEWS

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen

Donnerstagmittag soll die Entscheidung über die Zukunft von Evan Eghosa Aisowieren gefallen sein. Den Youngster zieht es offenbar in die Bundesliga.

Neuer Klub von FAC-Shootingstar soll feststehen Foto: © GEPA
Die SV Ried hat den Transferpoker um FAC-Shootingstar Evan Eghosa Aisowieren offenbar für sich entscheiden.

Wie die "Krone" berichtet, ist die Entscheidung am Donnerstagmittag gefallen: Da einigte sich der Bundesliga-Aufsteiger erst mit dem U21-Nationalspieler Österreichs und dann mit dem FAC.

Erst kürzlich hat Aisowieren seinen Vertrag beim Tabellenfünften der ADMIRAL 2. Liga bis 2027 verlängert. Das hat zur Folge, dass die SV Ried für den Transfer des 20-jährigen Offensivspielers tief in die Tasche greifen muss. Laut Informationen der "Krone" waren die Innviertler bereit, die zweithöchste Ablösesumme der Vereinsgeschichte zu bezahlen.

Aisowieren als van-Wyk-Nachfolger eingeplant

Der Transfer ist ein Vorgriff auf den Sommer: Aisowieren soll im Frühjahr als Nachfolger von Antonio van Wyk aufgebaut wird, der im Sommer die Freigabe für einen Wechsel bekommt. In diesem Transferfenster gab es bereits zahlreiche Anfragen für den südafrikanischen Offensivspieler, die von der SV Ried allesamt abgelehnt wurden.

Bereits im Dezember berichtete LAOLA1 vom Interesse der SV Ried an Aisowieren (zum Nachlesen >>>). Im Werben um den U21-Nationalspieler dürfte sich der Bundesliga-Aufsteiger gegen den LASK und einen tschechischen Erstligisten durchgesetzt haben.

