Altach: Kommt der Ingolitsch-Nachfolger aus den eigenen Reihen?

Der SCR Altach ist auf der Suche nach einem Trainer. Einem Medienbericht zufolge soll auch ein Mann, der bereits unter Vertrag steht, eine Option sein.

Könnte Atdhe Nuhiu neuer Cheftrainer beim SCR Altach werden?

Wie "Sky Sport Austria" berichtet, soll das jedenfalls eine Option sein, die in den Überlegungen der Altacher eine Rolle spiele. Neben externen Kandidaten soll auch der 36-Jährige, der bislang als Co-Trainer in Altach tätig ist, eine Möglichkeit zur Nachbesetzung des nach dem Abgang von Fabio Ingolitsch zu Sturm Graz freigewordenen Trainerpostens darstellen.

Aktuell Co-Trainer bei Altach und von Foda

Nuhiu absolviert aktuell den Kurs zur UEFA-Pro-Lizenz, damit könnte er Trainer in der Bundesliga sein.

Nuhiu ist seit Jänner 2021 im Ländle, absolvierte als Spieler 95 Partien für Altach. Er arbeitete als Nachwuchstrainer, danach als Co-Trainer bei den Altach Juniors und seit Herbst 2024 als Co-Trainer der Kampfmannschaft.

Seit dem Vorjahr ist er beim Nationalteam des Kosovo auch Co-Trainer von Teamchef Franco Foda.

Auch Ingolitschs Vorgänger beim SCR Altach, Joachim Standfest, wurde vom Klub vom Co-Trainer zum Cheftrainer befördert.

