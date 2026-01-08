Rapid Vienna are working on a deal to make Norwich City academy manager Joe Shulberg their new assistant head coach.— Anthony Joseph (@AnthonyRJoseph) January 7, 2026
It’s understood former #NCFC boss Johannes Hoff Thorup wants Shulberg to be his No2 at the Austrian Bundesliga club.
The clubs are in talks.
Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren
Johannes Hoff Thorup wird noch einen zweiten Assistenten nach Hütteldorf lotsen, mit dem er bereits zusammenarbeitete. Mit diesem Mann wird aktuell verhandelt.
Das Trainerteam von Johannes Hoff Thorup beim SK Rapid ist zu großen Teilen bereits bekannt (HIER gibt es alle Personalien aufgelistet>>>). Eine Stelle ist allerdings noch vakant.
Neben seinem 40-jährigen Landsmann Alan Arac und Luka Pavlovic (im Bild mit Hoff Thorup) wird der Däne noch einen weiteren Assistenten zur Verfügung haben, der noch nicht in Wien unterschrieben hat. Laut den britischen und österreichischen Ablegern von "Sky Sport" wird aktuell mit Joe Shulberg verhandelt.
Der 35-jährige Engländer ist seit 2017 im Jugendbereich bei Hoff Thorups Ex-Klub Norwich City engagiert und 2023 zum Leiter der Nachwuchsabteilung aufgestiegen. Bei den Profis war er unter drei Vorgängern des neuen Rapid-Coaches auch schon Co-Trainer.