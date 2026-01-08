Er soll das Trainerteam bei Rapid komplettieren

Das Trainerteam von Johannes Hoff Thorup beim SK Rapid ist zu großen Teilen bereits bekannt (HIER gibt es alle Personalien aufgelistet>>>). Eine Stelle ist allerdings noch vakant.

Neben seinem 40-jährigen Landsmann Alan Arac und Luka Pavlovic (im Bild mit Hoff Thorup) wird der Däne noch einen weiteren Assistenten zur Verfügung haben, der noch nicht in Wien unterschrieben hat. Laut den britischen und österreichischen Ablegern von "Sky Sport" wird aktuell mit Joe Shulberg verhandelt.

Der 35-jährige Engländer ist seit 2017 im Jugendbereich bei Hoff Thorups Ex-Klub Norwich City engagiert und 2023 zum Leiter der Nachwuchsabteilung aufgestiegen. Bei den Profis war er unter drei Vorgängern des neuen Rapid-Coaches auch schon Co-Trainer.