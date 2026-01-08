NEWS

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler

Der italienische Erstligist soll bereits Kontakt zum GAK aufgenommen haben. Aktuell laufen die Verhandlungen.

Serie-A-Klub buhlt offenbar um GAK-Stammspieler
Dem GAK droht der Abgang von Mittelfeldspieler Sadik Fofana.

Der Nationalspieler Togos soll das Interesse des italienischen Erstligisten US Lecce auf sich gezogen haben. Das berichten "Sky Sport" und Transferexperte Gianluca Di Marzio übereinstimmend.

Konkrete Gespräche sollen bereits stattgefunden haben, eine Einigung wurde aber noch nicht erzielt. Aktuell laufen die Verhandlungen. Konkrete Ablöseforderungen sind nicht bekannt.

Fofana hat bei den "Rotjacken" noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf 600.000 Euro.

