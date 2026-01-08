Franz Stolz kommt leihweise bis zum Saisonende von CFC Genua zum GAK.

Der österreichische Torhüter wechselte im Jänner 2024 vom SKN St. Pölten nach Italien. Dort kam er jedoch nie zum Einsatz und wurde deshalb vergangenen Winter in die erste rumänische Liga zu Rapid Bukarest ausgeliehen.

In Rumänien kam der 24-jährige Steirer auf insgesamt 13 Einsätze, war aber zuletzt nur Ersatz. Nun folgt die Rückkehr nach Graz. Stolz war bereits zwischen 2013 und 2015 in der Jugend der "Rotjacken" aktiv.

"Bringt Fähigkeiten mit, die uns helfern werden"

Sportdirektor Tino Wawra sagt über den Neuzugang: "Nach Analyse der Herbstsaison sind wir gemeinsam mit dem Trainerteam zum Ergebnis gekommen, dass wir uns im Torhüterteam nochmals verstärken wollen. Ich denke, das ist uns mit Franz Stolz sehr gut gelungen. Franz bringt sicherlich einige Fähigkeiten mit, die uns helfen werden. Zudem hat er auch im Ausland seine Erfahrungen gemacht, die ihm sichtlich dabei geholfen haben, eine starke Persönlichkeit auf dem Platz sein zu können."