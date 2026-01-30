Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg
Sowohl die "Bullen" als auch die "Blackies" werden auf den letzten Metern des Transferfensters noch aktiv. Die Grazer verstärken sich mit einem bekannten Gesicht aus der Bundesliga. Die Bullen planen ohne einen ihrer Innenverteidiger.
Am Freitag sich hat das Rad des österreichischen Transfermarkts wieder ordentlich gedreht. Vor allem über Red Bull Salzburg und den SK Sturm gab es einiges zu berichten.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
ADMIRAL 2. Liga:
ÖFB-Legionäre:
