Transfer-Update: Neuzugang bei Sturm, Abgang bei Salzburg

Sowohl die "Bullen" als auch die "Blackies" werden auf den letzten Metern des Transferfensters noch aktiv. Die Grazer verstärken sich mit einem bekannten Gesicht aus der Bundesliga. Die Bullen planen ohne einen ihrer Innenverteidiger.

Am Freitag sich hat das Rad des österreichischen Transfermarkts wieder ordentlich gedreht. Vor allem über Red Bull Salzburg und den SK Sturm gab es einiges zu berichten.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker

Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Rasmussen verlässt Red Bull Salzburg schon wieder

ADMIRAL 2. Liga:

Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

Zuletzt in Bosnien: FAC holt Stürmer zurück

ÖFB-Legionäre:

Bestätigt: ÖFB-Goalie geht in die dritte englische Liga

Von München nach Mailand? ÖFB-Teenager könnte verliehen werden

Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

