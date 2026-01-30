NEWS

Zuletzt in Bosnien: FAC holt Stürmer zurück

Der mittlerweile 28-Jährige war in den letzten Jahren viel unterwegs. Jetzt kehrt der Wiener in seine Heimat zurück.

Zuletzt in Bosnien: FAC holt Stürmer zurück Foto: © GEPA
Neuzugang für den FAC!

Wie der Klub aus der ADMIRAL 2. Liga am Freitag bekanntgibt, wechselt Alex Sobczyk mit sofortiger Wirkung zurück nach Wien-Floridsdorf. Der 28-jährige Stürmer spielte bereits in der Saison 2018/19 auf Leihbasis beim FAC.

Zuletzt kickte der gebürtige Wiener in der Slowakei, Polen, Zypern und zuletzt bis Ende Jänner bei Posusje in Bosnien. In Österreich stand Sobczyk unter anderem neben dem FAC auch für den SK Rapid, Wiener Neustadt und den SKN St. Pölten unter Vertrag.

"Wir sind sehr glücklich, Alex wieder beim FAC begrüßen zu dürfen. Er kennt den Verein, die Liga und das Umfeld sehr gut. Mit seiner Erfahrung aus mehreren europäischen Ligen wird er unserer Offensive sofort weiterhelfen. Alex ist ein Spieler, der nicht nur durch seine Einstellung, seine Professionalität und seine Leidenschaft auf dem Platz, sondern auch menschlich auf ganzer Linie überzeugt. Er wird ein wichtiger Faktor sein, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen", wird Sportchef Lukas Fischer zitiert.

