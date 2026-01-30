Auf Magnus Dalpiaz könnte demnächst ein neues Abenteuer warten.

Wie die "Bild" berichtet, arbeitet die AC Milan an einer leihweisen Verpflichtung des 18-jährigen Außenverteidigers inklusive Kaufoption. Diese soll sich dem Bericht zufolge im moderaten einstelligen Millionenbereich bewegen.

Seit 2019 läuft der Innsbrucker für den FC Bayern München auf. Der damals 12-jährige Sohn des ehemaligen Eishockey-Nationaltorhüters Claus Dalpiaz wechselte von der SpVgg Unterhaching in den Nachwuchs des deutschen Rekordmeisters, der sich eine Rückkaufoption sichern will.

In der laufenden Saison bestritt Dalpiaz bislang 17 Partien für die Zweitvertretung der Bayern, davon 16 in der Startelf. Zudem kommt der U19-Nationalspieler Österreichs auf fünf Einsätze in der UEFA Youth League. Sein Vertrag in München ist bis Juni 2028 datiert.