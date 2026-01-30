NEWS

Vienna-Stürmer wechselt ins Ausland

Der Offensivspieler löst seinen Vertrag beim Zweitligisten mit sofortiger Wirkung auf und wagt den erneuten Schritt ins Ausland.

Der First Vienna FC verliert eine Offensivkraft.

Patrick "Pipo" Schmidt löst seinen Vertrag beim Wiener Zweitligisten mit sofortiger Wirkung auf und setzt seine Karriere künftig in der maltesischen Premier League fort. Der 26-jährige Burgenländer unterschreibt beim Erstligisten Tarxien Rainbows bis Sommer.

Der "Krone" sagt Schmidt: "Ich habe meinen Vertrag mit der Vienna aufgelöst und suche eine neue, spannende Herausforderung. Ich freue mich auf die Aufgabe."

Für die Vienna war Schmidt seit Sommer 2024 im Einsatz und absolvierte 32 Pflichtspiele, in denen er fünf Treffer erzielte. Nach Stationen bei der Admira, Barnsley und Esbjerg führt ihn sein Karriere-Weg nun erstmals nach Malta.

Auch der 19-jährige Stürmer Yalin Dilek hat seinen Vertrag bei den Döblingern vorzeitig aufgelöst.

