Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Der Meister soll einen jungen Dänen nach Schweden verleihen. Im Deal soll auch eine Kaufoption inkludiert sein.

Das Kapitel Julius Beck (20) beim SK Sturm Graz könnte nach einem halben Jahr schon enden.

Laut der schwedischen "Expressen" steht der Sommerneuzugang vor einer Leihe zum schwedischen Klub Elfsborg. Der Deal soll eine Kaufoption für den Sommer enthalten.

Beck wechselte im Sommer laut transfermarkt.de für 700.000 Euro aus Esbjerg (Dänemark) in die Murstadt. Für die Grazer Profimannschaft kam er nur sechs Mal zum Zug, daneben verbuchte ervier Einsätze für Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga.

Zuletzt nicht einmal im Kader

Unter Neo-Coach Fabio Ingolitsch war Beck gegen Feyenoord ohne Einsatz im Spieltagskader. Gegen Brann Bergen schaffte er es nicht einmal auf die Ersatzbank.

Beck hat noch einen Vertrag bis 2029. Sein Marktwert beläuft sich auf 500.000 Euro. Über die Höhe der Modalitäten der möglichen Leihe nach Schweden ist nichts bekannt.

