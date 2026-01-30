Nach über sieben Jahren: Kainz könnte sich aus Köln verabschieden

Langsam aber sicher neigt sich die Zeit von Florian Kainz beim 1. FC Köln wohl dem Ende zu.

Der ehemalige "Effzeh"-Kapitän stand in dieser Bundesliga-Saison nur zweimal in der Startelf und insgesamt 234 Minuten am Feld. Schon in der Aufstiegssaison wurde die Rolle von Kainz im Team kleiner und kleiner.

Wie der "kicker" nun berichtet, könnte es die letzte Saison des 33-Jährigen in Köln sein. Der Vertrag des 28-fachen ÖFB-Teamspielers läuft im kommenden Sommer aus.

Demnach soll über seine Zukunft im Frühjahr gesprochen werden. Ein Verbleib bei den Kölnern "in einer anderen Rolle" scheint möglich, ein Abgang wohl aber wahrscheinlicher.