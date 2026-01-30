Struber: Sturm-Star will England-Deal "so schnell wie möglich"

Tomi Horvat (26) wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in die Championship zu Bristol City in Verbindung gebracht.

Ein möglicher Deal könnte im Sommer bevorstehen. Die Engländer sollen aber bereits einen Wechsel im Winter anstreben >>>

Das bestätigt jetzt auch dessen österreichischer Cheftrainer Gerhard Struber. "Jeder weiß, dass er im Sommer ablösefrei ist", spricht der Kuchler über die kolportierte Vertragszeit.

Struber spielt Ball in Richtung Graz

Aktuell müsse man ein wenig an Ablöse zahlen. "Das heißt, es liegt nicht in unseren Händen, es ist mehr in den Händen von Sturm Graz, aber ich weiß, dass der Spieler so schnell wie möglich an einem Transfer zu Bristol City interessiert ist", so der Headcoach des Zweitligisten.

Horvat steht seit 2022 beim österreichischen Meister unter Vertrag. Auf der Insel könnte ein Aufstiegskampf auf ihn warten. Die Mannschaft des Ex-Salzburg-Trainers ist aktuell Siebter, auf die Aufstiegsplayoffs fehlt gerade einmal ein Punkt.