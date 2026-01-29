Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Am Donnerstag hat sich am Transfermarkt aus österreichischer Sicht wieder einiges getan. Vor allem um Red Bull Salzburg und den SK Sturm ranken sich einige Gerüchte.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Klose kommentiert Salzburg-Gerücht zu Hoffenheim-Leihgabe

Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein

Salzburg-Youngster von Serie-A-Topteams intensiv umworben

Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix

Schrödingers Horvat: Was wird aus dem Sturm-Motor?

LigaZwa:

U17-WM-Spieler unterschreibt Profivertrag bei der Admira