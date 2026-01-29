Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm
Sowohl die "Bullen" als auch die "Blackies" werden auf den letzten Metern des Transfer-Fensters noch mit einigen potenziellen Neuzugängen in Verbindung gebracht. Das Transfer-Update:
Am Donnerstag hat sich am Transfermarkt aus österreichischer Sicht wieder einiges getan. Vor allem um Red Bull Salzburg und den SK Sturm ranken sich einige Gerüchte.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler
Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen
Klose kommentiert Salzburg-Gerücht zu Hoffenheim-Leihgabe
Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein
Salzburg-Youngster von Serie-A-Topteams intensiv umworben
Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix
Schrödingers Horvat: Was wird aus dem Sturm-Motor?
LigaZwa: