Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Sowohl die "Bullen" als auch die "Blackies" werden auf den letzten Metern des Transfer-Fensters noch mit einigen potenziellen Neuzugängen in Verbindung gebracht. Das Transfer-Update:

Am Donnerstag hat sich am Transfermarkt aus österreichischer Sicht wieder einiges getan. Vor allem um Red Bull Salzburg und den SK Sturm ranken sich einige Gerüchte.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Klose kommentiert Salzburg-Gerücht zu Hoffenheim-Leihgabe

Sturm-Deal mit Ex-Salzburger soll unwahrscheinlich sein

Salzburg-Youngster von Serie-A-Topteams intensiv umworben

Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix

Schrödingers Horvat: Was wird aus dem Sturm-Motor?

LigaZwa:

U17-WM-Spieler unterschreibt Profivertrag bei der Admira

