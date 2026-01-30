NEWS

Bestätigt: ÖFB-Goalie geht in die dritte englische Liga

Der 31-Jährige findet sich damit mitten im Abstiegskampf wieder.

Bestätigt: ÖFB-Goalie geht in die dritte englische Liga Foto: © GETTY
ÖFB-Tormann Daniel Bachmann hat einen neuen Klub gefunden.

Der 31-Jährige bricht seine Leihe in Spanien ab und schließt sich leihweise bis Saisonende dem englischen Drittligisten Leyton Orient an. Der Vertrag bei seinem Stammverein Watford FC läuft weiterhin bis 2028.

Bachmann war seit August an den spanischen Zweitligisten Deportivo La Coruña verliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Der 14-fache Nationalspieler blieb ohne Pflichtspiel-Einsatz.

Nun folgt die Rückkehr nach England, wo Bachmann seine gesamte Profi-Karriere verbracht hat. Bei Leyton Orient soll der Routinier wieder zu regelmäßiger Spielpraxis kommen.

Der Klub aus dem Osten Londons belegt in der League One den 18. Platz und befindet sich mitten im Abstiegskampf.

