Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker

Was sich schon in den letzten Tagen andeutete, ist jetzt offiziell.

Der SK Sturm Graz verpflichtet Paul-Friedrich Koller (23). Der Abwehr-Mann unterschreibt laut Klub langfristig beim Meister.

Koller arbeitete bis vor Kurzem mit Neo-Sturm-Coach Fabio Ingolitsch in Altach zusammen. "Durch den langfristigen Ausfall von Dimitri Lavalee wollten wir unsere Defensive mit einem weiteren Linksfuß ergänzen. Paul Koller ist ein junger Verteidiger mit großem Potenzial, der Zweikampfstark agiert und über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt", so Michael Parensen.

Lief einst für GAK auf

Koller, dessen Vertrag im Sommer in Altach ausgelaufen wäre, meint: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm liefen bereits über einen längeren Zeitraum und haben mir ein hervorragendes Gefühl vermittelt. Dementsprechend war für mich klar, dass ich diesen Schritt zu einem österreichischen Topklub gehen will."

Der Steirer wechselte 2023 vom GAK zum SCR Altach, verbuchte dort 85 Einsätze. Fortan läuft er für den Erzrivalen seines Ex-Klubs auf.