NEWS

Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker

Der Meister holt einen ehemaligen Ingolitsch-Schützling in die Murstadt. Ausgebildet wurde er beim Erzrivalen.

Offiziell! Sturm Graz verpflichtet Ex-GAK-Kicker Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Was sich schon in den letzten Tagen andeutete, ist jetzt offiziell.

Der SK Sturm Graz verpflichtet Paul-Friedrich Koller (23). Der Abwehr-Mann unterschreibt laut Klub langfristig beim Meister.

Koller arbeitete bis vor Kurzem mit Neo-Sturm-Coach Fabio Ingolitsch in Altach zusammen. "Durch den langfristigen Ausfall von Dimitri Lavalee wollten wir unsere Defensive mit einem weiteren Linksfuß ergänzen. Paul Koller ist ein junger Verteidiger mit großem Potenzial, der Zweikampfstark agiert und über ein sehr gutes Kopfballspiel verfügt", so Michael Parensen.

Lief einst für GAK auf

Koller, dessen Vertrag im Sommer in Altach ausgelaufen wäre, meint: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen des SK Sturm liefen bereits über einen längeren Zeitraum und haben mir ein hervorragendes Gefühl vermittelt. Dementsprechend war für mich klar, dass ich diesen Schritt zu einem österreichischen Topklub gehen will."

Der Steirer wechselte 2023 vom GAK zum SCR Altach, verbuchte dort 85 Einsätze. Fortan läuft er für den Erzrivalen seines Ex-Klubs auf.

Mehr zum Thema

Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Sturm Graz verleiht wohl Sommereinkauf nach Schweden

Bundesliga
Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Transfer-Update: Viele Gerüchte um Salzburg und Sturm

Bundesliga
Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix

Sturm vor Koller-Verpflichtung, ein Abgang wohl fix

Bundesliga
52
LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

LASK dürfte US-Talent von Messi-Klub testen

Bundesliga
Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Salzburg einigt sich offenbar mit ungarischem Teamspieler

Bundesliga
16
Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

Bolla-Abgang noch im Winter? Katzer äußert sich

Bundesliga
32
Klose kommentiert Salzburg-Gerücht zu Hoffenheim-Leihgabe

Klose kommentiert Salzburg-Gerücht zu Hoffenheim-Leihgabe

Bundesliga
39

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz SCR Altach Transfermarkt Paul Koller