Rasmussen verlässt Red Bull Salzburg schon wieder

Jacob Rasmussen verlässt den FC Red Bull Salzburg nach einem halben Jahr schon wieder.

Wie die "Bullen" vermelden, wechselt der 28-Jährige in die 2. Deutsche Bundesliga zum 1. FC Kaiserslautern. Die "Roten Teufel" haben als Sechster noch Chancen auf den Aufstieg in die Bundesliga.

Der Innenverteidiger kam im Sommer als Kapitän von Bröndby in der Mozartstadt, musste zuletzt allerdings vermehrt mit der Bank vorliebnehmen. Salzburg zahlte kolportierte 1.5 Millionen Euro an den dänischen Klub.

Mann: Ramussens Zeit bei Salzburg "fällt kürzer aus als ursprünglich geplant"

Salzburgs Geschäftsführer Sport, Marcus Mann sah Rasmussen als Spieler mit Qualität und hoher Professionalität: "Auch wenn seine Zeit bei uns leider kürzer ausfällt als ursprünglich geplant, hat er sich stets vorbildlich verhalten und alles für die Mannschaft gegeben."

"Es war nur eine kurze Zeit, aber ich habe mich im Klub und in der Stadt sehr wohlgefühlt. Der Wechsel nach Kaiserslautern ist eine spannende neue Herausforderung, auf die ich mich jetzt freue", wir der Spieler in der Presse-Mitteilung zitiert.