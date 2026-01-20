NEWS

Transfer-Update: Neue Gesichter in Altach und Graz

Zwei Neuzugänge gab es am Dienstag in der ADMIRAL Bundesliga. Zudem hat Rapid mit einem Youngster verlängert. Die neuesten Entwicklungen im Transfer-Update:

Am Dienstag herrschte am Transfermarkt und in der Gerüchteküche wieder reger Betrieb.

LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Fix: Schicker verleiht Hoffenheim-Stürmer nach Österreich >>>

GAK holt neuen Linksverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung >>>

Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig >>>

Bericht: U17-WM-Teilnehmer verlängert bei Rapid >>>

Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK? >>>

ÖFB-Legionäre:

Verlängerung! Christopher Trimmel bleibt Unioner >>>

VIDEO: So tickt Austrias Transfer-Kandidat Jaden Montnor

