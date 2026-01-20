GAK holt neuen Linksverteidiger mit Bundesliga-Erfahrung

Der GAK verstärkt sich bis zum Saisonende mit Leon Klassen. Der Linksverteidiger wechselt auf Leihbasis vom SV Darmstadt 98 nach Graz.

In der laufenden Saison kam der 25-Jährige in der 2. deutschen Bundesliga meist nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus und stand lediglich in fünf von 18 möglichen Partien auf dem Platz.

Damit holen die Grazer einen Mann mit Erfahrung in der österreichischen Bundesliga. Im Herbst 2021 spielte der 25-Jährige für die WSG Tirol, ehe er zu Spartak Moskau wechselte.

Er bestritt 17 Spiele und machte mit sechs Assists auf sich aufmerksam.