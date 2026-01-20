Fix: Schicker verleiht Hoffenheim-Stürmer nach Österreich

Neuzugang beim SCR Altach!

Der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga verpflichtet den 19-jährigen Nigerianer Precious Benjamin leihweise von der TSG Hoffenheim. Das gaben die Vorarlberger am Dienstagvormittag offiziell bekannt.

Der Stürmer kam im Februar 2025 aus seiner Heimat in die U19 des deutschen Bundesligisten. In der laufenden Saison stand Benjamin einmal im Kader der Profis, kam beim 1:4 in der 4. Runde gegen Bayern München aber nicht zum Einsatz.

Noch keine Spielfreigabe

Noch gibt es aber keine Spielfreigabe für Altach, die Rot-Weiß-Rot-Karte ist bisher nicht vorhanden. Das Verfahren dauere voraussichtlich noch einige Tage.

"Mit Precious Benjamin bekommen wir einen jungen, sehr dynamischen Stürmer, der bereits auf hohem Niveau trainiert und großes Entwicklungspotenzial mitbringt. Er bringt Tempo, körperliche Präsenz und Zug zum Tor mit – Qualitäten, die unserem Offensivspiel guttun werden", so Sportdirektor Philipp Netzer.

Weitere Zugänge möglich

Nach LAOLA1-Informationen wird der Youngster nicht der einzige Winter-Neuzugang bleiben.

Nach dem Abgang von Leonardo Lukacevic wird noch ein neuer Linksverteidiger gesucht. Zudem würde bei einem Wechsel von Paul Koller auch noch in der Innenverteidigung nachgebessert werden.