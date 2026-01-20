Grazer Stadion: Stadt legt Plan vor

In der Grazer Stadion-Frage tut sich wieder etwas.

Die Grazer Koalition geht mit einem Vorschlag an die Öffentlichkeit, der am Donnerstag den Vereinen SK Sturm Graz und GAK als Angebot präsentiert wird.

Für die umfassende Modernisierung des Stadions Liebenau ist ein Investitionsvolumen von rund 60 bis 70 Millionen Euro vorgesehen.

Der Plan:

eine Absenkung des Rasens zur Kapazitätserhöhung auf rund 20.000 Zuschauer:innen

die Herstellung der Champions-League-Tauglichkeit (derzeit UEFA Kategorie 4 Stadion und zugelassen für Europa und Conference League)

ein gezielter Ausbau des Hospitality-Bereichs



die Erneuerung der Stadiontechnik



Verbesserungen an der Fassade



eine Neugestaltung des Stadionvorplatzes

Stadt und Land zahlen, Stadion bleibt öffentliches Eigentum

Die Stadt schreibt: "Ohne eine substanzielle Beteiligung des Landes Steiermark ist eine derartige Modernisierung nicht möglich." Der Vorschlag: Das Land wird Miteigentümer der Stadion Verwaltungs GmbH und Miteigentümer des Stadions.

Das Stadion bliebe somit im öffentlichen Eigentum, im Gegenzug würden Stadt und Land die bauliche Modernisierung auch inhaltlich und finanziell verantworten.

Keine finanzielle Beteiligung der Klubs

Den jüngsten Vorschlag der beiden Klubs, dass Stadt und Land gemeinsam 75 Millionen Euro investieren, die Vereine 20 Millionen Euro beitragen und im Gegenzug umfassende Verfügungs- und Nutzungsrechte am Stadion erhalten sollen – inklusive Baurecht ohne Baurechtszins, wird abgeschmettert.

"Ein solches Modell ist in dieser Form nicht umsetzbar. Es verstößt gegen die Subventionsordnung der Stadt Graz, das EU-Beihilfenrecht sowie das EU-Wettbewerbsrecht und wäre darüber hinaus gegenüber der Grazer Bevölkerung finanziell nicht verantwortbar", erklärt die Stadt.

Mehr Mitbestimmung für Sturm und GAK