Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK?

Die Linzer werden mit einem Spieler aus den Niederlanden in Verbindung gebracht.

Ist ein Ex-Barcelona-Talent auf dem Weg zum LASK? Foto: © GEPA
Unter Didi Kühbauer ist der LASK in der ADMIRAL Bundesliga noch ungeschlagen. Es ist also kein Wunder, dass dem Tabellenzweiten in der heimischen Liga auch der ganz große Coup zugetraut wird.

Jetzt werden die Linzer mit einem ehemaligen Barcelona-Talent in Verbindung gebracht. Das Portal "Twente Insite" berichtet davon, dass sich Innenverteidiger Xavier Mbuyamba (FC Volendam) anstatt eines Wechsels zu Twente für den LASK entschieden hat.

Im Nachwuchs von Barca und Chelsea

Auch auf "X" kursiert das Gerücht über einen fixen Wechsel. Weiters bringen die "Oberösterreichischen Nachrichten" den Niederländer mit dem LASK in Verbindung.

Der Niederländer wechselte 2019 aus seiner Heimat in den Nachwuchs des FC Barcelona, ein Jahr später ging es weiter zum FC Chelsea. Seit 2022 läuft er nun für FC Volendam auf, verbucht dort 53 Einsätze in der Eredivisie. Vergangene Saison spielte er mit dem Verein in der Zweitklassigkeit, konnte dort die Meisterschaft feiern.

Glaubt man den Gerüchten, geht es für den Abwehr-Mann jetzt zum LASK.

