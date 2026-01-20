Verlängerung! Christopher Trimmel bleibt Unioner

Christopher Trimmel hat seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Union Berlin verlängert. Das verkündet der Hauptstadt-Klub am Dienstag im Rahmen des Festaktes zum 60. Vereins-Jubiläum.

Der 38-jährige Außenverteidiger wechselte im Sommer 2014 nach Berlin, wo er stets zu den Leistungsträgern zählte und mit der Zeit zum Kapitän aufstieg. Mit 378 Pflichtspielen ist Trimmel Rekordspieler bei Union.

Bei der 60-Jahr-Feier wurde Trimmel auch in die Legenden-Elf des Klubs berufen. Wie lange der Vertrag nach der Verlängerung läuft, haben die Berliner nicht bekanntgegeben.

Union für Trimmel "mehr als ein Verein"

"Wenn ich auf meine Zeit bei Union zurückblicke, bin ich vor allem dankbar. Ich habe hier unglaublich viel erlebt, bin als Spieler und als Mensch gewachsen und durfte Teil einer Entwicklung dieses Klubs sein, die so wohl niemand erwartet hätte", sagt der Ex-Rapidler.

"Union ist für mich längst mehr als ein Verein, es ist ein Ort geworden, an dem ich mich zu Hause fühle und an dem ich weiterhin alles geben möchte", so Trimmel.

Horst Heldt, Geschäftsführer Profifußball, ergänzt: "Trimmi steht wie kaum ein anderer Spieler für die Entwicklung des 1. FC Union Berlin in den vergangenen Jahren. Er hat sportlich Verantwortung übernommen, ist als Kapitän vorangegangen und hat sich dabei stets mit dem Verein identifiziert. Die erneute Verlängerung ist ein Ausdruck von Vertrauen und Wertschätzung sowie ein wichtiges Zeichen für Kontinuität innerhalb unserer Mannschaft."