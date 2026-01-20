Bericht: U17-WM-Teilnehmer verlängert bei Rapid

Kenny Nzogang wird seinen auslaufenden Vertrag beim SK Rapid verlängern. Das berichtet der "Kurier".

Der linke Flügelspieler, der von Max Hagmayr junior vertreten wird, habe sich nach längeren Verhandlungen für einen Verbleib in Hütteldorf entschieden.

Nzogang nahm letztes Jahr als einziger Spieler aus dem Rapid-Nachwuchs mit dem ÖFB-Team an der U17-Weltmeisterschaft teil. In Katar kam er bei seinen fünf Einsätzen überwiegend in der Schlussphase aufs Feld. Im Finale gegen Portugal blieb er auf der Bank.

LigaZwa als Plattform

In der ADMIRAL 2. Liga hält der 17-Jährige in der laufenden Saison bei fünf Spielen über 80 Minuten. In LigaZwa kann er sich in den kommenden Monaten für höhere Aufgaben empfehlen.

Rapid-Cheftrainer Johannes Hoff Thorup möchte langfristig verstärkt aufstrebende Talente in der Kaderplanung berücksichtigen.

"Bevor wir künftig Transfers tätigen, sollte der Blick zum Nachwuchs sowie Rapid II gehen. Welche Talente haben wir selbst für welche Position?", zitiert der "Kurier" Hoff Thorup.