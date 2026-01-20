Koller wohl mit Sturm über Wechsel einig

Altach-Verteidiger Paul Koller soll vor einem Wechsel zum SK Sturm Graz stehen. Das berichtet "Sky Sport Austria".

Zwischen dem 23-Jährigen und den Grazern gebe es bereits eine Einigung für einen ablösefreien Sommer-Transfer. Kollers Vertrag beim SCR Altach läuft Ende Juni aus. Sturm strebe aber einen Wechsel noch im Winter an, diesbezüglich würden Gespräche laufen.

Bereits im letzten Jahr wurde Koller mit einem Transfer nach Graz in Verbindung gebracht. Der Innenverteidiger spielte in der Jugend und von 2022 bis 2023 für den GAK.

In der laufenden Saison ist der gebürtige Steirer bei den Vorarlbergern unangefochtener Stammspieler.