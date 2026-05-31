NEWS

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Die Hütteldorfer dürften die Rückkaufklausel bei Nicolas Bajlicz gezogen haben. Auch der Vertrag scheint bereits unterschrieben zu sein.

Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Rückkehr von Nicolas Bajlicz zum SK Rapid ist offenbar perfekt.

Wie "Sky" berichtet, haben die Hütteldorfer die Rückkauf-Option gezogen.

Auch der neue Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers sei bereits unterschrieben. Dieser soll laut "Sky"-Infos bis 2030 datiert sein.

Lediglich die offizielle Verkündung sei noch ausständig.

Nach nur einem Jahr zurück bei Rapid

Bajlicz wechselte 2022 vom 1. FC Köln zu Rapid. Im August 2025 gaben die Grün-Weißen den zentralen Mittelfeldspieler jedoch an die SV Ried ab. Dank einer Rückkaufklausel ist er aber nach einem Jahr wieder zurück in Hütteldorf.

Für die Rieder absolvierte Bajlizc in der abgelaufenen Saison 29 Pflichtspiele, wobei ihm ein Assist gelang.

Für die erste Mannschaft des SK Rapid stand Bajlicz bislang ein Mal am Feld. Im Juli 2025 spielte er in der Conference-League-Qualifikation gegen FK Decic Tuzi über eine Viertelstunde.

Mehr zum Thema

Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?

Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?

Bundesliga
1
ÖFB gerade verlassen: Kehrt Ermin Mahmic nach Österreich zurück?

ÖFB gerade verlassen: Kehrt Ermin Mahmic nach Österreich zurück?

Bundesliga
1
Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich

Transfer-Update: Abgangswelle beim GAK, Rapid verstärkt sich

Bundesliga
5
Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?

Transfer-Update: Stürmer für den LASK, neuer Klub für Adi Hütter?

Bundesliga
LASK zieht die Kaufoption bei einem Offensivmann

LASK zieht die Kaufoption bei einem Offensivmann

Bundesliga
4
Kurz vor WM: Ried-Juwel feiert Länderspiel-Debüt

Kurz vor WM: Ried-Juwel feiert Länderspiel-Debüt

Bundesliga
Konkurrenz für Laimer? Bayern zeigt Interesse an Inter-Star

Konkurrenz für Laimer? Bayern zeigt Interesse an Inter-Star

Deutsche Bundesliga
3

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Markus Katzer SK Rapid Wien SV Ried Nicolas Bajlicz Transfermarkt Gerüchteküche