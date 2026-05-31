Offenbar fix: Rapid verstärkt Mittelfeld

Die Rückkehr von Nicolas Bajlicz zum SK Rapid ist offenbar perfekt.

Wie "Sky" berichtet, haben die Hütteldorfer die Rückkauf-Option gezogen.

Auch der neue Vertrag des 21-jährigen Mittelfeldspielers sei bereits unterschrieben. Dieser soll laut "Sky"-Infos bis 2030 datiert sein.

Lediglich die offizielle Verkündung sei noch ausständig.

Nach nur einem Jahr zurück bei Rapid

Bajlicz wechselte 2022 vom 1. FC Köln zu Rapid. Im August 2025 gaben die Grün-Weißen den zentralen Mittelfeldspieler jedoch an die SV Ried ab. Dank einer Rückkaufklausel ist er aber nach einem Jahr wieder zurück in Hütteldorf.

Für die Rieder absolvierte Bajlizc in der abgelaufenen Saison 29 Pflichtspiele, wobei ihm ein Assist gelang.

Für die erste Mannschaft des SK Rapid stand Bajlicz bislang ein Mal am Feld. Im Juli 2025 spielte er in der Conference-League-Qualifikation gegen FK Decic Tuzi über eine Viertelstunde.