Rangnick: "Mein Verhandlungspartner ist der ÖFB"

Der AC Milan will Ralf Rangnick verpflichten, der Deutsche soll den italienischen Traditionsverein wieder auf Vordermann bringen.

Das berichten italienische Medien seit Tagen. Ein Treffen zwischen den Mailändern, die in der Serie A zuletzt einen Champions-League-Platz verpassten, und dem ÖFB-Teamchef hat schon stattgefunden.

Glasner und Jaissle im Fokus

Dass die "Rossoneri" laut "Gazzetta dello Sport" nun mit Oliver Glasner und Matthias Jaissle just nach zwei Trainern angeln, die eine gemeinsame Vergangenheit mit Rangnick haben, ist gewiss kein Zufall.

Der Vertrag des Teamchefs läuft mit Ende der WM 2026 aus. Seit Dezember wird über eine Verlängerung verhandelt, abgeschlossen ist aber noch nichts.

Das sagt Rangnick dazu

Rangnick selbst hat keine große Lust, die Milan-Gerüchte zu kommentieren. "Ich werde das weder bestätigen noch dementieren", sagt er.

Der Deutsche weiter: "Mein Gesprächs- und Verhandlungspartner ist der ÖFB. Es gibt mit dem ÖFB konkrete Gespräche. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Sofern Rangnick keine Klarheit schafft, wird das Thema die WM-Vorbereitung begleiten.