Rapid-Youngster im Visier ausländischer Vereine

Rapid könnte ein Offensivtalent abhanden kommen: ÖFB-U19-Teamspieler Ensar Music steht Berichten zufolge auf dem Zettel einiger Klubs.

Konkret berichtet "Sky", dass mehrere Mannschaften aus Deutschland, Italien und Kroatien an einer Verpflichtung des 18-Jährigen interessiert wären. So soll etwa Hadjuk Split seine Fühler ausgestreckt haben.

Music hat bei Rapid noch einen Vertrag bis 2027, Gespräche über eine Vertragsverlängerung gab es wohl noch keine. Für die Profis der Hütteldorfer kam der Kreativspieler bis dato in einem Pflichtspiel noch nicht zum Einsatz, allerdings überzeugte er in der Zweiten Liga für Rapid II mit fünf Toren und 15 Assists in bislang 45 Spielen.

Auch für die österreichische U19-Nationalmannschaft gelangen Music in sieben Spielen schon vier Scorerpunkte.