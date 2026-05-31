Sohn von Musik-Legende verlässt Salzburg Richtung Kult-Klub

Mathew Collins dürfte nach nur einem Jahr bei Austria Salzburg die Violetten wieder verlassen.

Laut der deutschen "Bild" steht der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu 1860 München in die 3. Deutsche Liga.

Bei den "Violetten" war der 21-Jährige nach seinem Wechsel von der WSG Tirol nie richtig gefragt, insgesamt kam er in fünf Spielen gerade einmal auf 51 Spielminuten.

Zuvor kickte Mathew Collins, Sohn von Musik-Legende Phil Collins und Bruder von Schauspielerin Lily Collins, von 2023 bis 2025 bei der WSG Tirol.