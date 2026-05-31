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Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart

Der amtierende Conference-League-Sieger wird sich laut Berichten mit der Vereinsführung der "Rossoneri" an einen Tisch setzen.

Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Österreicher Oliver Glasner ist einer der begehrtesten Trainer am Transfermarkt in diesem Sommer.

Der 51-Jährige, der gerade erst mit Crystal Palace die UEFA Conference League gewann, hat sich gegen eine Verlängerung bei seinem Verein entschieden und wäre daher ablösefrei auf dem Markt.

Das ruft unter anderem auch Bayer Leverkusen auf den Plan >>>

Treffen geplant

Glasner soll einer Rückkehr nach Deutschland offen gegenüberstehen, allerdings dürfte sich auch der AC Milan mit dem österreichischen Trainer beschäftigen.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, werden sich die Vereinsführung der "Rossoneri" und Glasner zu Beginn der kommenden Woche - vermutlich Dienstag - zusammensetzen, um über ein mögliches Engagement zu reden.

Unterschreibt Glasner gemeinsam mit Rangnick?

Womöglich wird bei diesem Gespräch auch über ein Engagement von Ralf Rangnick als Sportdirektor gesprochen.

Der ÖFB-Teamchef könnte in Mailand neben dem Job als Sportdirektor die Scouting-Abteilung und den Jugendbereich leiten, und soll laut Berichten auch über die Bestellung des Cheftrainers alleine entscheiden wollen.

Neben Glasner soll Rangnick auch einen Deutschen als möglichen Milan-Coach in Betracht ziehen >>>

Bilder! So feiert Glasner seinen zweiten Europacup-Titel

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