Oliver Glasner: Treffen mit AC Milan vereinbart

Der Österreicher Oliver Glasner ist einer der begehrtesten Trainer am Transfermarkt in diesem Sommer.

Der 51-Jährige, der gerade erst mit Crystal Palace die UEFA Conference League gewann, hat sich gegen eine Verlängerung bei seinem Verein entschieden und wäre daher ablösefrei auf dem Markt.

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Treffen geplant

Glasner soll einer Rückkehr nach Deutschland offen gegenüberstehen, allerdings dürfte sich auch der AC Milan mit dem österreichischen Trainer beschäftigen.

Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, werden sich die Vereinsführung der "Rossoneri" und Glasner zu Beginn der kommenden Woche - vermutlich Dienstag - zusammensetzen, um über ein mögliches Engagement zu reden.

Unterschreibt Glasner gemeinsam mit Rangnick?

Womöglich wird bei diesem Gespräch auch über ein Engagement von Ralf Rangnick als Sportdirektor gesprochen.

Der ÖFB-Teamchef könnte in Mailand neben dem Job als Sportdirektor die Scouting-Abteilung und den Jugendbereich leiten, und soll laut Berichten auch über die Bestellung des Cheftrainers alleine entscheiden wollen.

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