ÖFB gerade verlassen: Kehrt Ermin Mahmic nach Österreich zurück?

Der gebürtige Welser Ermin Mahmic wird in diesem Sommer mit Bosnien-Herzegowina an der Fußball-Weltmeisterschaft in Amerika teilnehmen.

Der 21-jährige Offensivspieler schien im Mai erstmals in Bosnien-Herzegowinas Kader auf, obwohl er im März noch für die U21 des ÖFB-Nationalteams im Einsatz war.

Mittlerweile hat Mahmic auch sein Länderspieldebüt für Bosnien-Herzegowina gegeben. Beim 0:0 im Testspiel gegen Nordmazedonien kam er am 29. Mai eine Halbzeit lang zum Einsatz.

Transfer nach Salzburg verraten?

Im Rahmen des Spiels wurde womöglich der Transfer des 21-jährigen Ex-ÖFB-Kickers ausgeplaudert.

Ivan Sesar, TV-Experte bei "BHT1", verriet: "Während des Spiels habe ich erfahren, dass er kurz vor einem Wechsel nach Salzburg steht."

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Einst von LASK und Rapid ausgebildet

Mahmic kickt seit 2025 in der ersten tschechischen Liga bei Slovan Liberec. In der abgelaufenen Saison gelangen ihm acht Tore und fünf Assists in 31 Pflichtspielen.

Ausgebildet wurde der im Mittelfeld variabel einsetzbare Mahmic bei ESV Wels, Pasching, dem LASK und später bei Rapid. 2023 verließ er die Hütteldorfer Richtung Lafnitz, wo er zwei Jahre in der ADMIRAL 2. Liga kickte.

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