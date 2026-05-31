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ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr?

Der Innenverteidiger verlängert seinen Vertrag in den Niederlanden nicht. Nun zeigt ein Klub aus der Bundesliga Interesse.

ÖFB-Legionär Behounek vor Bundesliga-Rückkehr? Foto: © IMAGO / Orange Pictures
Textquelle: © LAOLA1
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Läuft Raffael Behounek bald wieder in der ADMIRAL Bundesliga auf?

Der 29-jährige Innenverteidiger stand zuletzt drei Jahre bei Willem II unter Vertrag und feierte mit dem Klub zuletzt im Elfmeterschießen den Wiederaufstieg in die Eredivisie (hier nachlesen >>>).

Nun ist klar: Sein im Sommer auslaufender Vertrag wird nicht verlängert, Behounek ist damit ablösefrei zu haben.

Bald wieder mit Silberberger vereint?

Interesse kommt unter anderem aus Österreich: Der Wolfsberger AC soll nach Informationen von "Sky" ein möglicher Abnehmer sein. Dort würde er auf Thomas Silberberger treffen, der ihn bereits aus gemeinsamen Zeiten bei der WSG Tirol kennt.

Aber auch andere Klubs aus der höchsten österreichischen Liga sollen sich eine Verpflichtung vorstellen können.

Ronaldinho & Co.: Sie wären fast nach Österreich gewechselt

Philipp Lahm
Ronaldinho

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