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Neuer Außenverteidiger für Red Bull Salzburg?
Die "Bullen" sollen Interesse an einem verhältnismäßig erfahrenen Schweizer zeigen.
In Salzburg steht nach der historisch schlechten Saison, in der am Ende nur Platz drei in der ADMIRAL Bundesliga herausschaute, wohl ein heißer Transfersommer vor der Tür.
Ein potenzieller Zugang soll dabei der Schweizer Dominik Schmid sein, wie der "Blick" berichtet.
Der 28-jährige Linksverteidiger könnte demnach den FC Basel verlassen und sich dem FC Red Bull Salzburg anschließen.
Stammspieler in Basel
Bei Basel hat Schmid noch bis 2027 Vertrag. In der abgelaufenen Saison war er absoluter Stammspieler, kam in 35 von 38 möglichen Saisonspielen zu einem Einsatz und war zeitweise Kapitän des diesjährigen Fünften der Schweizer Liga.
In Salzburg könnte Schmid Aleksa Terzic ersetzen, der mit einem Wechsel zum Klub von Marko Arnautovic in Verbindung gebracht wird.