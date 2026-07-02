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Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker mehr in der Premier League
Ein ÖFB-Verteidiger wechselt in die beste Liga der Welt, ein Trainer könnte dort einen Klub übernehmen. Auch in der Bundesliga tut sich einiges:
Auch am Donnerstag gibt es am Transfermarkt viel Bewegung.
Ein Rapidler wechselt ins Ländle, ein Aufstiegsheld verlässt Lustenau. Während Michael Svoboda in der Premier League unterschreibt und Oliver Glasners Engagement bei Nottingham Forest konkreter wird, holt SW Bregenz - einen TikTok-Star.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Donnerstag:
ADMIRAL Bundesliga:
Neuer Verteidiger: Nächster Neuzugang beim LASK
Salzburg gibt Verteidiger nach Ungarn ab
Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen
Wechsel nach Belgien! Aufstiegsheld verlässt Austria Lustenau
Jetzt auch offiziell: Neuer Verteidiger für Altach
ADMIRAL 2. Liga:
Amstetten schnappt sich WAC-Youngster
Kanadischer TikTok-Star verkündet Wechsel zu LigaZwa-Klub
Austria Salzburg verstärkt sich mit Slowenien-Legionär
ÖFB-Legionäre:
Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?
Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League