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Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker mehr in der Premier League

Ein ÖFB-Verteidiger wechselt in die beste Liga der Welt, ein Trainer könnte dort einen Klub übernehmen. Auch in der Bundesliga tut sich einiges:

Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker mehr in der Premier League Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Auch am Donnerstag gibt es am Transfermarkt viel Bewegung.

Ein Rapidler wechselt ins Ländle, ein Aufstiegsheld verlässt Lustenau. Während Michael Svoboda in der Premier League unterschreibt und Oliver Glasners Engagement bei Nottingham Forest konkreter wird, holt SW Bregenz - einen TikTok-Star.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Donnerstag:

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