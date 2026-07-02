Transfer-Update: Ein ÖFB-Kicker mehr in der Premier League

Auch am Donnerstag gibt es am Transfermarkt viel Bewegung.

Ein Rapidler wechselt ins Ländle, ein Aufstiegsheld verlässt Lustenau. Während Michael Svoboda in der Premier League unterschreibt und Oliver Glasners Engagement bei Nottingham Forest konkreter wird, holt SW Bregenz - einen TikTok-Star.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Donnerstag:

ADMIRAL Bundesliga:

Neuer Verteidiger: Nächster Neuzugang beim LASK

Salzburg gibt Verteidiger nach Ungarn ab

Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen

Wechsel nach Belgien! Aufstiegsheld verlässt Austria Lustenau

Jetzt auch offiziell: Neuer Verteidiger für Altach

ADMIRAL 2. Liga:

Amstetten schnappt sich WAC-Youngster

Kanadischer TikTok-Star verkündet Wechsel zu LigaZwa-Klub

Austria Salzburg verstärkt sich mit Slowenien-Legionär

ÖFB-Legionäre:

Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?

Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Glasner ante portas? Forest trennt sich von Trainer