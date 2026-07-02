Kanadischer Tiktok-Star verkündet wechselt zu LigaZwa-Klub

Wechselt Tiktok-Star Dredon Kelly in die ADMIRAL 2. Liga?

Zumindest laut dem 28-Jährigen selbst, soll der Kanadier einen Vertrag bei Schwarz-Weiß Bregenz unterschreiben haben.

Auf "Instagram" zeigt sich Kelly bei der Unterschrift seines neuen Arbeitspapiers – wodurch er erstmals in seiner Karriere nach Europa wechseln würde.

Spielte zuletzt in Australien

Zuletzt spielte der in Ontario geborene Innenverteidiger bei APIA Leichhardt in Australien. Sein Vertrag beim australischen Zweitligisten endete im Jänner 2026, seitdem ist Kelly vereinslos.

Zuvor kickte der Defensivspieler bei mehreren anderen unterklassigen Klubs aus "Down Under" sowie bei College-Teams in den USA. Wie er nun den Weg nach Bregenz fand, verriet er nicht.

Ebenso ist noch unklar, ob er für die Profis oder die zweite Mannschaft eingeplant ist. Kelly selbst schreibt auf "Linkedin" jedenfalls: "Ich bin dankbar, dass ich in diesem Transferfenster in der 2. Liga in Österreich unterschrieben habe."

Schwarz-Weiß Bregenz hat die Verpflichtung des Social-Media-Stars – auf TikTok hat Kelly mehr als 1,7 Millionen Fans – bislang noch nicht offiziell bekannt gegeben.