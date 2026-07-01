Transfer-Update: Viel los bei Red Bull Salzburg

Am Mittwoch stand vor allem der FC Red Bull Salzburg im Fokus des österreichischen Transfermarkts.

Für einen polnischen U19-Nationalspieler werden mehrere Millionen überwiesen, während ein Däne nach drei Jahren den Verein verlässt. Auch beim WAC gibt es einen weiteren Neuzugang zu vermelden.

Nachdem sich Michael Svoboda nächste Saison fix für einen neuen Verein spielen wird, hat auch ein 36-facher ÖFB-Nationalteamspieler einen neuen Verein gefunden.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Mittwoch:

ADMIRAL Bundelisga:

Fix! Salzburg verpflichtet polnisches Offensivtalent

Nächster Abgang bei Hartberg: Mijic wechselt zurück in die Heimat

Fix! WAC verpflichtet ehemaliges Rapid-Talent

Salzburg gibt Offensivspieler an Swansea ab

Offiziell! Kapitän Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg

ÖFB-Legionäre:

ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

Valentino Lazaro hat neuen Verein

ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A