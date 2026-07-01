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Transfer-Update: Viel los bei Red Bull Salzburg
In der Mozartstadt gibt es einen teuren Neuzugang und einen prominenten Abgang zu vermelden. Ein ÖFB-WM-Fahrer verabschiedet sich währenddessen von seinem Verein. Das Transfer-Update:
Am Mittwoch stand vor allem der FC Red Bull Salzburg im Fokus des österreichischen Transfermarkts.
Für einen polnischen U19-Nationalspieler werden mehrere Millionen überwiesen, während ein Däne nach drei Jahren den Verein verlässt. Auch beim WAC gibt es einen weiteren Neuzugang zu vermelden.
Nachdem sich Michael Svoboda nächste Saison fix für einen neuen Verein spielen wird, hat auch ein 36-facher ÖFB-Nationalteamspieler einen neuen Verein gefunden.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Ereignisse am Transfermarkt an diesem Mittwoch:
ADMIRAL Bundelisga:
Fix! Salzburg verpflichtet polnisches Offensivtalent
Nächster Abgang bei Hartberg: Mijic wechselt zurück in die Heimat
Fix! WAC verpflichtet ehemaliges Rapid-Talent
Salzburg gibt Offensivspieler an Swansea ab
Offiziell! Kapitän Bidstrup verlässt Red Bull Salzburg
ÖFB-Legionäre:
ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich
Valentino Lazaro hat neuen Verein