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Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?

Mit starken Leistungen in Spanien hat der 25-Jährige Begehrlichkeiten auf der Insel geweckt. Im Sommer soll der nächste Karriereschritt folgen.

Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England? Foto: © IMAGO / Michal Fajt
Textquelle: © LAOLA1
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David Affengruber gelang mit dem FC Elche in der Premierensaison nach dem Aufstieg in die LaLiga auf Anhieb der Klassenerhalt, mit starken Leistungen trug der ÖFB-Legionär dazu maßgeblich teil.

Wie es für den Innenverteidiger, der heute mit dem ÖFB-Team auf Spanien trifft (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>), auf Klubebene weitergeht, ist hingegen offen. Sein Vertrag in Elche läuft nur noch ein Jahr, seit Wochen halten sich Gerüchte über einen Wechsel.

Spielt Affengruber bald in der Europa League?

Wie "Sky" berichtet, soll der 25-Jährige im Sommer den nächsten Karriereschritt planen. Mehrere Klubs sollen an Affengruber interessiert sein, konkret nennt der Bericht den englischen Erstligisten AFC Bournemouth.

Die "Cherries" gehen in der kommenden Saison in der UEFA Europa League an den Start und beendeten die vergangene Spielzeit auf einem starken sechsten Platz.

Der FC Elche fordert für Affengruber offenbar sieben bis acht Millionen Euro Ablöse. Bournemouth soll sich intensiv um den 25-Jährigen bemühen, eine finale Entscheidung ist bislang aber noch nicht gefallen. Eine Einigung könnte erst nach der Weltmeisterschaft erzielt werden.

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