Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?

🚨🆕 Decision soon expected on David Affengruber, who is planning a move this summer.— Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 1, 2026
The 25 y/o centre-back from Elche is currently with Austria at the World Cup. Contract until 2027. Expected transfer fee: around €7-8m.
Several clubs are interested. Bournemouth are among… pic.twitter.com/w3qQY2tpRm
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