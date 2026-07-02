Salzburg gibt Verteidiger nach Ungarn ab

Rocco Zikovic verlässt den FC Red Bull Salzburg!

Nach insgesamt etwa fünfeinhalb Jahren, in denen er im Salzburger Nachwuchs sowie beim FC Liefering zum Einsatz kam, zieht es den 21-Jährigen zum ungarischen Erstligisten Nyiregyhaza Spartacus.

Zuletzt war der Verteidiger an den portugiesischen Klub Leiria verliehen, wo er aber nur zwei Mal zum Einsatz kam. Für Liefering kam er 48 Mal zum Zug, für die U18, U16 sowie die Youth-League-Truppe der Salzburger lief er insgesamt 45 Mal auf.