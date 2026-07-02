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Jetzt auch offiziell: Neuer Verteidiger für Altach

Der 24-Jährige kommt aus der Bundeshauptstadt, bereits in der abgelaufenen Saison spielte er bei einem Klub im Westen.

Jetzt auch offiziell: Neuer Verteidiger für Altach Foto: © GEPA
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Es ist offiziell: Außenverteidiger Benjamin Böckle schließt sich dem SCR Altach an.

Das bestätigen die Altacher am Donnerstagabend. Der 24-Jährige Linksverteidiger unterschreibt bei den Vorarlbergern einen Vertrag bis 2029.

Bereits in den vergangenen Tagen zeichnete sich beim in Dornbirn geborenen Böckle eine Rückkehr ins Ländle an, zunächst stellte sich Rapid-Coach Johannes Hoff Thorup aber noch quer. Am Donnerstagmittag kam es dann aber zu einer Kehrtwende.

Über Deutschland nach Wien

Böckle wurde in der Akademie von Red Bull Salzburg ausgebildet, anschließend spielte er für Liefering und stand bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag - wo er allerdings nicht den Durchbruch schaffte.

Nach dem Aufstieg mit Preußen Münster 2024 wechselte Böckle zum SK Rapid, erst bei seiner Leihe zur WSG Tirol in der abgelaufenen Saison kam er aber zu regelmäßiger Spielzeit. 2025/26 kam er auf 29 Einsätze, schoss zwei Tore und legte zwei weitere auf.

Altachs Sportdirektor sagt: "Mit Benjamin Böckle gewinnen wir einen Spieler aus der Region, der die Liga bereits bestens kennt. Er bringt trotz des noch jungen Alters bereits viel Erfahrung mit. Wir freuen uns außerdem, dass wir mit ihm einen weiteren Vorarlberger in der Mannschaft haben."

Böckle selbst wird folgendermaßen zitiert: "Es fühlt sich besonders an, jetzt in meiner Heimat Bundesliga spielen zu können. Vorarlberg ist für mich nicht irgendein Ort – hier bin ich aufgewachsen und genau deshalb freue ich mich umso mehr, jetzt für den SCR Altach aufzulaufen. Der langfristige Vertrag zeigt mir, dass der Verein an mich glaubt, und genau dieses Vertrauen will ich auf dem Platz zurückzahlen."

Bei Altach soll Böckle den wohl zu Olympique Lyon wechselnden Mohamed Ouedraogo ersetzen.

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