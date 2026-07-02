NEWS

Glasner ante portas? Forest trennt sich von Trainer

Nottingham Forest gibt den Abschied des bisherigen Trainerteams bekannt.

Glasner ante portas? Forest trennt sich von Trainer Foto: © IMAGO / APL
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Geht es jetzt schnell?

Die Tür für Oliver Glasner bei Nottingham Forest ist weit offen. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstagabend bekanntgibt, trennt man sich vom bisherigen Trainer Vítor Pereira und seinem Trainerstaff. Dafür wurde eine Vertragsklausel im Kontrakt des Portugiesen aktiviert.

Mit Oliver Glasner soll der Nachfolger bei Forest bereits feststehen. Medienberichten zufolge steht der 51-Jährige kurz vor einem Engagement beim Tabellen-16. der abgelaufenen Premier-League-Saison. Er soll dort zu einem der bestverdienendsten Trainer der englischen Liga werden.

Mehr zum Thema

Wird Glasner einer der bestbezahlten Trainer der Premier League?

Wird Glasner einer der bestbezahlten Trainer der Premier League?

Premier League
14
Teuerster Engländer! ManCity verpflichtet Nottingham-Star

Teuerster Engländer! ManCity verpflichtet Nottingham-Star

Premier League
4
Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Premier League
11
Neuer Transferrekord: Spurs zahlen 99 Millionen an Absteiger

Neuer Transferrekord: Spurs zahlen 99 Millionen an Absteiger

Premier League
4
Überraschender Wechsel: Glasner vor Unterschrift in England

Überraschender Wechsel: Glasner vor Unterschrift in England

Premier League
75
185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf

185 Millionen in 24 Stunden! Tottenham rüstet gewaltig auf

Premier League
1
Schicker vor Rekord-Coup: Touré wohl zu Newcastle

Schicker vor Rekord-Coup: Touré wohl zu Newcastle

Premier League
5

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) Nottingham Forest