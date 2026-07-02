-
Highlights: Selbst Unterzahl lässt die USA nicht wackelnFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgische Aufholjagd gegen SenegalFIFA WM 2026
-
Highlights: Harry Kane schießt England ins WM-AchtelfinaleFIFA WM 2026
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Fritz StuchlikStammtisch
-
Unsere ÖFB-Elf gegen SpanienAnsakonferenz
-
Highlights: So ist der Co-Gastgeber ein GeheimfavoritFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe und Frankreich zaubern gegen SchwedenFIFA WM 2026
-
Highlights: So schießt Haaland Norwegen ins AchtelfinaleFIFA WM 2026
-
Soll Kalajdzic gegen Spanien starten?Ansakonferenz
-
Highlights: Das nächste Elfmeter-Drama dieser WM!FIFA WM 2026
NEWS
Glasner ante portas? Forest trennt sich von Trainer
Nottingham Forest gibt den Abschied des bisherigen Trainerteams bekannt.
Geht es jetzt schnell?
Die Tür für Oliver Glasner bei Nottingham Forest ist weit offen. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstagabend bekanntgibt, trennt man sich vom bisherigen Trainer Vítor Pereira und seinem Trainerstaff. Dafür wurde eine Vertragsklausel im Kontrakt des Portugiesen aktiviert.
Mit Oliver Glasner soll der Nachfolger bei Forest bereits feststehen. Medienberichten zufolge steht der 51-Jährige kurz vor einem Engagement beim Tabellen-16. der abgelaufenen Premier-League-Saison. Er soll dort zu einem der bestverdienendsten Trainer der englischen Liga werden.