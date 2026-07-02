Glasner ante portas? Forest trennt sich von Trainer

Geht es jetzt schnell?

Die Tür für Oliver Glasner bei Nottingham Forest ist weit offen. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstagabend bekanntgibt, trennt man sich vom bisherigen Trainer Vítor Pereira und seinem Trainerstaff. Dafür wurde eine Vertragsklausel im Kontrakt des Portugiesen aktiviert.

Mit Oliver Glasner soll der Nachfolger bei Forest bereits feststehen. Medienberichten zufolge steht der 51-Jährige kurz vor einem Engagement beim Tabellen-16. der abgelaufenen Premier-League-Saison. Er soll dort zu einem der bestverdienendsten Trainer der englischen Liga werden.