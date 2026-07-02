Neuer Verteidiger: Nächster Neuzugang beim LASK

Der LASK stellt mit Miguel Freckleton den nächsten Neuzugang vor.

Der Double-Sieger verpflichtet den 22-jährigen Abwehrspieler vom schottischen Premiership-Klub St. Mirren und stattet den Engländer mit einem Vertrag bis 2029 aus. Mit den "Saints" gewann Freckleton in der vergangenen Saison den Ligapokal gegen Celtic Glasgow.

Der 1,93 Meter große Innenverteidiger absolvierte 47 Pflichtspiele und stand dabei in jeder Partie über die volle Distanz am Spielfeld. Dabei steuerte er vier Tore und einen Assist bei.

Junger Verteidiger mit Potenzial

Sportdirektor Dino Buric ist glücklich, "dass sich Miguel trotz großen internationalen Interesses für den LASK entschieden hat. Er ist ein junger Innenverteidiger, der bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Dafür wird er auch die nötige Zeit bekommen."

Freckleton sieht die Chance, sich beim LASK weiterzuentwickeln. "Es ist ein neues Kapitel in meiner Karriere. Das Niveau ist hier höher, und der Europapokal bringt natürlich hohe Erwartungen mit sich, denen wir gerecht werden wollen", so der Engländer.

Freckleton ist nach Ramiz Harakate, Alessandro Schöpf und Yvan Dibango die vierte Linzer Neuverpflichtung für die nächste Saison.