Amstetten schnappt sich WAC-Youngster

Florent Hajdini wechselt zum SKU Amstetten!

Der 19-Jährige verlässt den Wolfsberger AC nach knapp sechs Jahren und läuft nun in der ADMIRAL 2. Liga auf. 2020 wechselte der ehemalige Nachwuchsnationalspieler aus der Jugend des FC Red Bull Salzburg in die Akademie der Kärntner.

Gegen die Wiener Austria kam er in der vergangenen Saison zu seinem Bundesliga-Debüt, sonst kam er bei der 2. Mannschaft in der Regionalliga Mitte zum Einsatz.

"Gewinnen einen sehr talentierten Spieler"

Sportdirektor Thomas Gebauer meint: "Mit Florent Hajdini gewinnen wir einen jungen, fußballerisch sehr talentierten Spieler, der unser zentrales Mittelfeld verstärken wird. Er bringt großes Potenzial mit und passt mit seiner Spielweise hervorragend zu unserem Weg. Bei uns soll Florent über regelmäßige Spielzeit den nächsten Entwicklungsschritt machen. Wir sind überzeugt, dass wir ihm das passende Umfeld bieten können, um sein Potenzial weiterzuentwickeln und seine Qualitäten bestmöglich auf den Platz zu bringen. Wir freuen uns sehr, dass er sich für unseren Weg entschieden hat, und sind überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."

Der Spieler selbst sagt: "Ich habe mich für diesen Wechsel entschieden, weil ich mich sportlich weiterentwickeln und neue Herausforderungen annehmen möchte. Die Gespräche mit dem Verein waren sehr positiv und ich hatte das Gefühl, dass ich hier die besten Voraussetzungen habe, meinen Zielen nachzugehen. Ich möchte mich schnell in die Mannschaft integrieren, konstant gute Leistungen bringen und möglichst viele Erfolge mit dem Team feiern."