Wechsel nach Belgien! Aufstiegsheld verlässt Austria Lustenau

Austria Lustenau muss in der ADMIRAL Bundesliga auf Mittelfeld-Juwel Mame Wade verzichten!

Das gibt der Klub am Donnerstag bekannt. Der 23-jährige Senegalese verlässt die Austria mit sofortiger Wirkung und schließt sich dem belgischen Erstligisten RAAL La Louvière an. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

Wade wurde im Sommer 2025 von Lustenau verpflichtet, zuvor spielte er beim FC Wacker Innsbruck. Wade - der zuvor vermehrt mit Verletzungen zu kämpfen hatte, entwickelte sich in Lustenau schnell zu einem Leistungsträger, traf in der abgelaufenen Saison sieben Mal und steuerte fünf Assists bei.

"Für alle Seiten angemessene Lösung"

"Ich möchte mich beim SC Austria Lustenau für das Vertrauen und bei allen Menschen rund um den Verein bedanken. Vom ersten Tag an habe ich mich hier unglaublich wohlgefühlt und wurde von der Mannschaft, dem Trainerteam, den Mitarbeitern sowie den Fans herzlich aufgenommen. Gemeinsam den Meistertitel und den Aufstieg in die Bundesliga zu feiern, werde ich nie vergessen. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung in Belgien, werde die Zeit in Lustenau aber immer in besonderer Erinnerung behalten. Ich wünsche der Austria für die kommende Saison und die Zukunft viel Erfolg", wird Mame Wade zitiert.

Sportdirektor Dieter Alge sagt: "Wade verlässt unseren Verein, um den nächsten Schritt in seiner sportlichen Laufbahn zu gehen. Natürlich hätten wir ihn gerne auch in der Bundesliga im Trikot der Austria gesehen. Gleichzeitig konnten wir uns mit RAAL La Louvière auf eine für alle Seiten angemessene Lösung einigen. Wir sind Wade für seinen Beitrag in der letzten Saison sehr dankbar und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg sportlich wie persönlich nur das Beste."