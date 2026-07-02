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Austria Salzburg verstärkt sich mit Slowenien-Legionär

Der Zweitligist verpflichtet einen Außenverteidiger mit Red-Bull-Vergangenheit.

Austria Salzburg verstärkt sich mit Slowenien-Legionär Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Austria Salzburg verstärkt sich in der Defensive!

Der Zweitligist holt Raphael Hofer vom slowenischen Erstligisten NS Mura, für den er in der Saison 2025/26 16 Mal zum Einsatz kam.

Ausgebildet wurde der 23-jährige Außenverteidiger bei Rivale FC Red Bull Salzburg, von dem er nach Linz und Hartberg verliehen wurde. Dort sammelte er Einsatzminuten in der ADMIRAL Bundesliga.

"Wir hatten Raphi schon länger im Blickfeld. Mittlerweile kennen wir ihn richtig gut und sind überzeugt, dass er uns mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten sowie seiner Erfahrung weiterhelfen wird. An dieser Stelle möchte ich auch unsere Mannschaft ausdrücklich loben: Sie nimmt die Neuzugänge hervorragend auf. Das Teamgefüge stimmt in jedem Fall – und genau das ist ein wichtiger Faktor für unseren gemeinsamen Erfolg", so Sportdirektor Roland Kirchler.

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