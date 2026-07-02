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Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Nach dem Aufstieg in die Serie A mit Venezia verschlägt es den ÖFB-Verteidiger auf die Insel.

Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League Foto: © IMAGO / Branislav Racko
Textquelle: © LAOLA1
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Nun ist es offiziell.

Michael Svoboda wechselt zu Brighton and Hove Albion in die englische Premier League. Von seinem nunmehrigen Ex-Klub Venezia FC verabschiedete sich der Kapitän bereits am gestrigen Mittwoch. ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich >>>

Bei Brighton unterschreibt Svoboda einen Vierjahresvertrag bis Sommer 2030. Dem Vernehmen nach zahlen die "Seagulls" rund 5 Millionen Euro für den 27-Jährigen.

Soll Konkurrenzkampf anheizen

"Er verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, von denen wir glauben, dass er sich damit gut an unsere Spielweise anpassen wird – sowohl im Ballbesitz als auch ohne Ball", wird Brighton-Chefcoach Fabian Hürzeler zitiert.

Darüber hinaus soll Svoboda "für mehr Konkurrenz" in der Innenverteidigung sorgen. "Da ihn in diesem Sommer mehrere Vereine umworben haben, bin ich sehr froh, dass er sich für Brighton entschieden hat."

Über die Jugendteams von Ankerbrot, Rapid und Schwechat landete der Wiener 2017 bei Stadlau. Von dort aus ging es zu seiner ersten Profi-Station WSG Tirol. 2020 folgte der Wechsel zu Venezia. Svoboda lief vier Mal für das ÖFB-Team auf.

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