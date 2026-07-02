Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen

Benjamin Böckle darf den SK Rapid doch verlassen und wird demnächst der erste Sommer-Abgang der Hütteldorfer werden.

Dem "Kurier" zufolge steht der linke Abwehrspieler vor einem Transfer zum SCR Altach, die Ablösesumme soll sich "in einem überschaubaren Rahmen" halten.

In Vorarlberg ist der 24-Jährige als Ersatz für Mohamed Ouedraogo eingeplant, der seinerseits zu Olympique Lyon wechseln und Altach 1,5 Millionen Euro einbringen soll.

Thorup wollte sich ein Bild machen

Ursprünglich wollte sich Trainer Johannes Hoff Thorup in den kommenden Testspielen ein Bild vom Linksverteidiger machen, weil Stammspieler Jannes Horn mit einer Achillessehnenverletzung weiterhin rekonvaleszent ist.

"Böckle war verletzt, deswegen kann ich ihn noch zu wenig einschätzen. Ich will ihn noch genauer beobachten", sagte Thorup jüngst dem "Kurier".

Heimat ruft

Doch die Vorarlberger Heimat ruft den mehrfachen ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, der die vergangene Saison auf Leihbasis bei der WSG Tirol bestritt und dort mit guten Leistungen überzeugen konnte.

Für Rapid kam Böckle nur in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, 2024 heuerte er von Fortuna Düsseldorf in Hütteldorf an.