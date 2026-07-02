-
Rapid? Matthäus sieht bis heute dasselbe ProblemStammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
SK Rapid: Nur knapp nicht durchgefallen?Ansakonferenz
-
Top oder Flop? Die Bundesliga-Klubs im SaisoncheckAnsakonferenz
-
LASK: Größer als Leicester?Ansakonferenz
-
Demir-Schuhwurf: Ist das sein Rapid-Ende?Ansakonferenz
-
Österreichischer Meister 2026 wird...Ansakonferenz
-
Hype over, Double on!Ansakonferenz
-
Der Fluch von Red Bull SalzburgAnsakonferenz
-
Kara: Ein Mann für die großen Spiele?Ansakonferenz
Kehrtwende! Rapid-Verteidiger darf doch gehen
Vor wenigen Tagen wollte Johannes Hoff Thorup den linken Abwehrspieler nicht ziehen lassen. Nun steht sein Abgang bevor.
Benjamin Böckle darf den SK Rapid doch verlassen und wird demnächst der erste Sommer-Abgang der Hütteldorfer werden.
Dem "Kurier" zufolge steht der linke Abwehrspieler vor einem Transfer zum SCR Altach, die Ablösesumme soll sich "in einem überschaubaren Rahmen" halten.
In Vorarlberg ist der 24-Jährige als Ersatz für Mohamed Ouedraogo eingeplant, der seinerseits zu Olympique Lyon wechseln und Altach 1,5 Millionen Euro einbringen soll.
Thorup wollte sich ein Bild machen
Ursprünglich wollte sich Trainer Johannes Hoff Thorup in den kommenden Testspielen ein Bild vom Linksverteidiger machen, weil Stammspieler Jannes Horn mit einer Achillessehnenverletzung weiterhin rekonvaleszent ist.
"Böckle war verletzt, deswegen kann ich ihn noch zu wenig einschätzen. Ich will ihn noch genauer beobachten", sagte Thorup jüngst dem "Kurier".
Heimat ruft
Doch die Vorarlberger Heimat ruft den mehrfachen ÖFB-Nachwuchs-Teamspieler, der die vergangene Saison auf Leihbasis bei der WSG Tirol bestritt und dort mit guten Leistungen überzeugen konnte.
Für Rapid kam Böckle nur in 13 Pflichtspielen zum Einsatz, 2024 heuerte er von Fortuna Düsseldorf in Hütteldorf an.