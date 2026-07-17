Transfer-Update: Ein Kommen und Gehen bei Sturm Graz

Reges Treiben bei Sturm Graz auf dem Transfermarkt.

Die "Blackies" stellen einen neuen Angreifer vor, während ein Verteidiger einen neuen Klub findet.

Rapid gibt einen Offensiv-Akteur nach Dänemark ab und auch in LigaZwa tat sich etwas.

LAOLA1 liefert euch wie gewohnt einen kompakten Überblick:

ADMIRAL Bundesliga:

Fix! SK Sturm angelt sich deutsches Stürmer-Talent

Ab in den Süden: Emanuel Aiwu verlässt Sturm

Nach Leihe: Youngster bleibt langfristig in Altach

Fix: Seydi verlässt den SK Rapid

Hartberg verstärkt sich mit Offensivmann

GAK vor Verpflichtung von neuem defensiven Mittelfeldspieler

ADMIRAL 2. Liga:

Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen

Austria Salzburg war mit deutschem Ex-Bundesliga-Torjäger einig

ÖFB-Trainer:

Muslic bekommt deutschen Ex-Teamspieler