Transfer-Update: Ein Kommen und Gehen bei Sturm Graz
Die "Blackies" verkünden einen Neuzugang, gleichzeitig gibt man einen Verteidiger ab. Austria Salzburg bastelte an einem Transfercoup und Rapid lässt einen Flügelspieler ziehen. Das Transfer-Update:
Reges Treiben bei Sturm Graz auf dem Transfermarkt.
Die "Blackies" stellen einen neuen Angreifer vor, während ein Verteidiger einen neuen Klub findet.
Rapid gibt einen Offensiv-Akteur nach Dänemark ab und auch in LigaZwa tat sich etwas.
LAOLA1 liefert euch wie gewohnt einen kompakten Überblick:
ADMIRAL Bundesliga:
Fix! SK Sturm angelt sich deutsches Stürmer-Talent
Ab in den Süden: Emanuel Aiwu verlässt Sturm
Nach Leihe: Youngster bleibt langfristig in Altach
Fix: Seydi verlässt den SK Rapid
Hartberg verstärkt sich mit Offensivmann
GAK vor Verpflichtung von neuem defensiven Mittelfeldspieler
ADMIRAL 2. Liga:
Kirchmayr verlängert beim GAK und wird in LigaZwa verliehen
Austria Salzburg war mit deutschem Ex-Bundesliga-Torjäger einig
ÖFB-Trainer: