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Transfer-Update: Ein Kommen und Gehen bei Sturm Graz

Die "Blackies" verkünden einen Neuzugang, gleichzeitig gibt man einen Verteidiger ab. Austria Salzburg bastelte an einem Transfercoup und Rapid lässt einen Flügelspieler ziehen. Das Transfer-Update:

Transfer-Update: Ein Kommen und Gehen bei Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Reges Treiben bei Sturm Graz auf dem Transfermarkt.

Die "Blackies" stellen einen neuen Angreifer vor, während ein Verteidiger einen neuen Klub findet.

Rapid gibt einen Offensiv-Akteur nach Dänemark ab und auch in LigaZwa tat sich etwas.

LAOLA1 liefert euch wie gewohnt einen kompakten Überblick:

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