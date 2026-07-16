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Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm?

Vor allem rund um die Grazer tut sich viel. Neuigkeiten gibt es auch bei Lukas Grgic und einigen Legionären.

Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Donnerstag (16. Juli) steht vor allem im Zeichen des SK Sturm Graz.

Das betrifft eher Gerüchte um die Abgangs- als die Zugangsseite. Neuverpflichtungen sollen aber trotzdem folgen, wie Sportchef Michael Parensen ankündigt. Außerdem: Ein U-Teamspieler für die SV Ried, Italien-Gerüchte um einen Ex-Rapidler und mehrere Wechsel von ÖFB-Legionären.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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