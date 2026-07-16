Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm?

Der Donnerstag (16. Juli) steht vor allem im Zeichen des SK Sturm Graz.

Das betrifft eher Gerüchte um die Abgangs- als die Zugangsseite. Neuverpflichtungen sollen aber trotzdem folgen, wie Sportchef Michael Parensen ankündigt. Außerdem: Ein U-Teamspieler für die SV Ried, Italien-Gerüchte um einen Ex-Rapidler und mehrere Wechsel von ÖFB-Legionären.

LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.

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ÖFB-Legionäre

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