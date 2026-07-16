Transfer-Update: Wer kommt und wer geht bald beim SK Sturm?
Vor allem rund um die Grazer tut sich viel. Neuigkeiten gibt es auch bei Lukas Grgic und einigen Legionären.
Der Donnerstag (16. Juli) steht vor allem im Zeichen des SK Sturm Graz.
Das betrifft eher Gerüchte um die Abgangs- als die Zugangsseite. Neuverpflichtungen sollen aber trotzdem folgen, wie Sportchef Michael Parensen ankündigt. Außerdem: Ein U-Teamspieler für die SV Ried, Italien-Gerüchte um einen Ex-Rapidler und mehrere Wechsel von ÖFB-Legionären.
LAOLA1 bietet den Überblick über alle Transferaktivitäten des Tages.
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