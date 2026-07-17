GAK vor Verpflichtung von neuem defensiven Mittelfeldspieler

Der GAK könnte seinen neuen Abräumer für das Mittelfeld gefunden haben.

Wie die "Krone" berichtet, sind die Grazer an Liam Hermesh interessiert.

Der 22-jährige israelisch-portugiesische Doppelstaatsbürger ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Maccabi Haifa im Juni ausgelaufen ist.

Cup-Sieger in Moldawien

In der vergangenen Saison war Hermesh an Sheriff Tiraspol nach Moldawien verliehen.

Dort absolvierte er 15 Pflichtspiele, gewann den moldawischen Cup und wurde Vizemeister.