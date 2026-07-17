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GAK vor Verpflichtung von neuem defensiven Mittelfeldspieler

Der neue Spieler soll schon im Trainingszentrum Weinzödl entdeckt worden sein.

GAK vor Verpflichtung von neuem defensiven Mittelfeldspieler Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der GAK könnte seinen neuen Abräumer für das Mittelfeld gefunden haben.

Wie die "Krone" berichtet, sind die Grazer an Liam Hermesh interessiert.

Der 22-jährige israelisch-portugiesische Doppelstaatsbürger ist derzeit vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Maccabi Haifa im Juni ausgelaufen ist.

Cup-Sieger in Moldawien

In der vergangenen Saison war Hermesh an Sheriff Tiraspol nach Moldawien verliehen.

Dort absolvierte er 15 Pflichtspiele, gewann den moldawischen Cup und wurde Vizemeister.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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